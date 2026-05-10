El Celtic mantiene sus opciones al título tras ganar el derbi al Rangers (3-1)

El equipo blanquiverde tratará de revertir la situación en esos dos encuentros ante el conjunto de Edimburgo, que ha conseguido cuatro veces el título, la última en 1960.

Pese a que fue el Rangers el que se adelantó a los 9 minutos con un tanto de Mikey Moore, el surcoreano Yang Hyun-Jun equilibró el encuentro a los 23 y en el segundo tiempo un doblete del japonés Daizen Maeda -su último tanto fue con una magnífica chilena- (m.53 y 57) firmaron la remontada del Celtic.

El Rangers, tercer clasificado, se queda ya sin opciones, a ocho puntos del Hearts.