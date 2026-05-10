El paraguayo Gabriel Ávalos vuelve a anotar para Independiente

El fútbol argentino vive sus instancias decisivas y la tarde rosarina es testigo de un cruce con sabor a final. Independiente pegó primero de la mano de su artillero guaraní, aunque la jerarquía de Rosario Central apareció en el momento justo para dejar la llave abierta.

El olfato de Ávalos: Números que pueden ser de Selección

A los 36 minutos, el “Rojo” rompió el celofán. La jugada fue una obra de arte de Maximiliano Gutiérrez, quien con un movimiento zigzagueante desbordó por derecha, dejando en el camino a Agustín Sández. El centro rasante, quirúrgico, encontró la bota de Gabriel Ávalos, que con el oportunismo que lo caracteriza mandó el balón a la red.

¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR DEL ROJO!! GRAN ASISTENCIA DE GUTIÉRREZ Y GOL DE GABRIEL ÁVALOS PARA MARCAR EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE ROSARIO CENTRAL.



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Con este tanto, el atacante paraguayo firma una temporada de ensueño tras alcanzar su novena conquista en apenas 16 presentaciones, sumando además cinco asistencias fundamentales. Con este rendimiento, Ávalos le envía un mensaje directo a Gustavo Alfaro y pide pista para reclamar su lugar en la lista mundialista de la Albirroja a base de efectividad pura.

La magia intacta de “Angelito”

Cuando parecía que Independiente se marchaba al descanso con la ventaja, apareció el dueño de casa. En el segundo minuto de adición, Ángel Di María recordó por qué es un fuera de serie. Recostado por la banda derecha, el “Fideo” encaró hacia el centro filtrándose entre la marca de Milton Valenzuela e Iván Marcone. Con un quiebre de cintura letal, encontró el espacio justo para desenfundar un zurdazo colocado, lleno de calidad, que se coló en el poste más lejano de Rodrigo Rey.