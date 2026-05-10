El uruguayo Ronald Araujo levanta el título de Liga ante el júbilo del barcelonismo

La fiesta del alirón empezó justo después del clásico, pasadas las 23:00 horas, con la entrega del trofeo por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y de LaLiga, Javier Tebas, acompañado por Rafa Yuste y Joan Laporta, presidentes interino y electo del club azulgrana.

Tras fotografiarse con el cetro en el césped, los futbolistas volvieron a recibir el título a manos de Laporta y Yuste que también alzaron el trofeo y saltaron de alegría junto a los futbolistas.

Antes de los discursos del entrenador Hansi Flick y el capitán Ronald Araujo, se escucharon los nombres de todo el cuerpo técnico azulgrana por la megafonía. El más ovacionado fue el técnico germano, quien en su discurso desde el césped agradeció el apoyo de sus jugadores.

"Lo más importante es el equipo. Gracias al equipo por todo. Ahora los jugadores quieren celebrarlo. ¡Visca el Barça y Visca Cataluña!", dijo el técnico alemán, cuyo padre falleció pocas horas antes del clásico.

Por su parte, el capitán azulgrana, Ronald Araujo, admitió que la de este domingo fue una "noche muy especial" después de un año de mucho trabajo con "malos y buenos momentos".

"Tenemos un equipo muy joven, con mucha talento y valentía. Estamos seguros de que vendrán más alegrías. ¡Visca el Barça y Visca Cataluña!", agregó el internacional charrúa.

Después de los discursos, los futbolistas dieron una vuelta de honor y acabaron de saborear el primer título de Liga en la historia del club que levantan en un clásico.