Julio Enciso anota en el empate de Racing de Estrasburgo

El futbolista paraguayo Julio Enciso volvió a destacarse este fin de semana en el fútbol europeo al marcar para el Racing de Estrasburgo, que empató 1-1 frente al Angers SCO por una nueva jornada de la Liga de Francia.

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Enciso, de 22 años, fue una de las figuras de su equipo y apareció en un momento clave para abrir el marcador con una definición de gran calidad de penal, confirmando su buen presente en el fútbol francés.

Sin embargo, Angers logró reaccionar y alcanzó la igualdad, dejando el encuentro empatado 1-1 al cierre del compromiso.

El gol de la Joya Enciso