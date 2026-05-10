Fútbol Internacional
10 de mayo de 2026 a la - 20:12

Julio Enciso anota en el empate de Racing de Estrasburgo

El paraguayo Julio Enciso (22) anotó en la Liga de Francia.
El paraguayo Julio Enciso (22) anotó en la Liga de Francia.

El paraguayo Julio César Enciso (22 años) anotó para su equipo Racing de Estrasburgo que igualó 1-1 ante Angers por la Liga de Francia.

Por David Rolón

El futbolista paraguayo Julio Enciso volvió a destacarse este fin de semana en el fútbol europeo al marcar para el Racing de Estrasburgo, que empató 1-1 frente al Angers SCO por una nueva jornada de la Liga de Francia.

Lea más: Arsenal se acerca a la conquista de la Premier League

Enciso, de 22 años, fue una de las figuras de su equipo y apareció en un momento clave para abrir el marcador con una definición de gran calidad de penal, confirmando su buen presente en el fútbol francés.

Sin embargo, Angers logró reaccionar y alcanzó la igualdad, dejando el encuentro empatado 1-1 al cierre del compromiso.

El gol de la Joya Enciso