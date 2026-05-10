Lamine Yamal y Andreas Christensen, únicas bajas para el clásico

El delantero azulgrana, que se perderá lo que queda de temporada con el club azulgrana por una lesión muscular, y el defensa danés, que podría reaparecer antes de que finalice el curso tras la dolencia en la rodilla que sufrió hace cinco meses, no figuran en la convocatoria facilitada este mismo domingo por el técnico Hansi Flick.

La presencia de Jules Kounde, que se perdió por sanción el partido contra Osasuna, es la principal novedad en la lista de 23 jugadores formada por: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia y Xavi Espart (defensas); Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Bernal (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).