Marcelino revoluciona el once y Demichelis sale con lo esperado

Los bermellones afrontan el partido como una final, conocedores de que un triunfo les dejaría en muy buena posición en la lucha por la salvación, y por ello Demichelis no rota a excepción de Mateu Jaume, que ocupa el lugar de un Maffeo sancionado.

El once es: Leo Román; Mateu Jaume, Mascarell, Valjent, Mojica; Darder, Samu, Morlanes, Torre; Luvumbo, Muriqi.

En cambio, Marcelino agita el árbol por completo y solo Renato Veiga, Comesaña y Arnau Tenas repiten del equipo que salió el pasado fin de semana contra el Levante. Los elegidos son: Arnau Tenas; Mouriño, Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesaña, Thomas, Alfon; Ayoze, Oluwaseyi.