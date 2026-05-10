México cierra la primera semana de concentración de cara al Mundial

Los dirigidos por el seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre dieron la vuelta a una semana tormentosa que comenzó con amenazas de equipos como el Guadalajara, que aporta cinco jugadores a la lista, de retener a sus elementos.

La polémica surgió porque altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol autorizaron al Toluca utilizar a Jesús Gallardo y Alexis Vega, sus dos seleccionados, a jugar en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf del miércoles pasado.

Esa autorización violaba el acuerdo que los dueños de los equipos de la liga del fútbol mexicano pactaron hace unos meses entorno a desprenderse de sus jugadores de la liga local a pesar de permanecer en la fase final del Clausura y las fases definitivas del certamen de la Concacaf.

Ante el aviso lanzado por el Guadalajara, Javier Aguirre amenazó con dejar fuera del Mundial al jugador que no se presentara a la concentración el jueves por la noche.

Al final, los 20 futbolistas convocados acudieron, algunos en la hora límite, para ponerse a las órdenes del 'Vasco', incluidos los jugadores del Toluca y el Guadalajara.

De los 20 llamados, los que están considerados para estar en la lista final de Aguirre son Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Erik Lira, Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega y Guillermo Martínez.

El resto son un grupo de chicos de equipos ya eliminados de la fase final del torneo que servirán para completar el trabajo táctico requerido por el seleccionador, sabedores de que su posible participación en la Copa del Mundo es remota.

Este domingo en las redes sociales de la selección mexicana se compartió un mensaje en el que anuncia que, luego de un permiso para que los jugadores pudieran celebrar a sus madres en su día, todos los elementos volverán a la concentración el próximo martes.