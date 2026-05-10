Unión eliminó a Independiente Rivadavia de los paraguayos

El arranque del partido mostró a un conjunto mendocino punzante. Bajo la dirección de Alfredo Berti, la “Lepra” manejó los hilos durante el primer cuarto de hora, con Sebastián Villa y Matías Fernández, y el paraguayo Alex Arce inquietando constantemente a la última línea santafesina. Sin embargo, Unión apeló a la jerarquía individual para golpear en el momento justo.

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A los 33 minutos, la visita encontró un premio que hasta entonces parecía inmerecido. Tras una asistencia de Julián Palacios, este metió un pase “de cuchara” magistral desde la medialuna para la irrupción de Brahian Cuello. Sin dejar caer el balón, Cuello sacó un derechazo de primera que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Nicolás Bolcato, sentenciando el 1-0 con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

El complemento no pudo empezar mejor para los dirigidos por Madelón. Apenas a los tres minutos de la reanudación, Mateo del Blanco envió un centro preciso desde la izquierda que encontró a Cristian Tarragona picando al espacio. El delantero burló la salida desesperada de Bolcato con un toque sutil por encima del guardameta y envió el balón al fondo de la red para establecer un 2-0 que parecía definitivo.

Alfredo Berti movió el banco buscando una reacción que llegó a los 24 minutos, cuando Fabrizio Sartori conectó de primera un centro de Gonzalo Ríos para descontar. A partir de allí, el partido fue un monólogo de sufrimiento para Unión. Independiente Rivadavia sitió el área rival con centros constantes buscando la potencia aérea de Alex Arce, pero la figura del portero Matías Mansilla y la solidez defensiva de la dupla de zagueros Juan Pablo Ludueña y Maizon Rodríguez sellaron el resultado.

Sobre el cierre, el árbitro Luis Lobo Medina anuló lo que hubiera sido el tercer tanto de Unión. En una salida en falso de Bolcato, Mateo del Blanco envió el balón a la red, pero el gol fue invalidado debido a que Cristian Tarragona, en posición adelantada, se arrojó hacia la pelota e interfirió en la acción. Pese al susto final, Unión logró sostener la ventaja y ahora viajará a Córdoba con el ánimo por las nubes para enfrentar a Belgrano del paraguayo Alcides Benítez que dejó en el camino a Talleres de los compatriotas Ronaldo Martínez y Alexandro Maidana.

Resumen del partido