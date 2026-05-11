1-4. Los Ángeles FC, tocado tras la derrota con Toluca, sufre otra goleada

LAFC, que solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos en la liga estadounidense, sucumbió ante un doblete de Jack McGlynn y los goles del polaco Mateusz Bogusz y del brasileño Guilherme.

De poco sirvió el gol del momentáneo 1-2 anotado por el salvadoreño Nathan Ordaz.

A pesar de su momento negativo, los californianos son terceros en el Oeste con 21 puntos, detrás de Vancouver (26) y San José Earthquakes (29).

El Dynamo es octavo en la misma conferencia, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos.