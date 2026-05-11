Cuestionan al uruguayo Almada por "la poca participación de Santi Cazorla" en el Oviedo

"Es un grandísimo jugador, me da igual que tenga 30 o 45 años. Si está aquí es porque está preparado para jugar en Primera y cada segunda parte que sale lo demuestra. Siempre da aire, nos hace jugar con ventaja, nos permite descansar con balón, tiene balón parado, último pase...", dijo el central sobre Cazorla, de 41 años, al término del encuentro de este domingo, correspondiente a la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

El centrocampista, campeón con la selección española de las Eurocopas de 2008 y 2012, además de varios títulos nacionales con el Arsenal inglés y el Al-Sadd catarí, no ha sido titular ni un partido con Almada al frente del Real Oviedo (Grupo Pachuca mexicano).

Calvo afirmó que, "gestionándole las cargas y los minutos, se le podría haber sacado mucho más provecho a Santi Cazorla".

"Los que quedemos aquí y empecemos en Segunda nos vamos a dejar la piel para poder devolver al Oviedo a la Primera división, donde se merece estar. Y espero que el proyecto también sea de esa envergadura", concluyó tras el 0-0 de este domingo.

El Real Oviedo, colista de primera división, podría descender matemáticamente este lunes si el Girona puntúa en su partido ante el Rayo Vallecano, en el cierre de la 35ª fecha, cuando todavía quedan tres jornadas para el final del campeonato liguero.