El alemán Siebert pitará final PSG-Arsenal, con Del Cerro y Guadalupe Porras en equipo

En el equipo arbitral, los españoles Carlos del Cerro y Guadalupe Porras serán soporte VAR y árbitra reserva, respectivamente.

El cuerpo lo completarán los alemanes Bastian Dankert, como VAR, y Robert Schröder como asistente, junto a Jan Seidel y Rafael Foltyn en las bandas, más el suizo Sandro Schärer como cuarto árbitro, según confirmó (Suiza) la Comisión de Árbitros de la UEFA este lunes.

Será la primera final de una competición de clubes de la UEFA para Siebert, nacido en Berlín hace 42 años, e internacional desde 2015.

Esta temporada ha dirigido nueve encuentros de la Liga de Campeones, entre ellos el cruce de ida de cuartos de final entre el Sporting y el Arsenal (0-1) y el partido de vuelta de semifinales entre el equipo de Mikel Arteta y el Atlético de Madrid (3-0), en el que se clasificó el equipo inglés.

También dirigió anteriormente el Tottenham-Atlético de Madrid (3-2), de vuelta de los octavos de final y el Athletic Club-PSG (0-0), de la sexta jornada, en su única coincidencia con el equipo francés que defenderá el título ganado la temporada pasada.

Siebert fue el árbitro de la vuelta de las semifinales de la Liga Europa 2025 entre el Manchester United y el Athletic Club (4-1) y dirigió dos duelos de Eurocopa 2024 y tres en la de 2020.