El Barcelona arranca dieciseisavos de Copa Ecuador ante Insutec por cupo a la Libertadores

Este será el tercer torneo de la actual temporada en el que participará el cuadro barcelonista, junto a la Liga Pro y la propia Libertadores.

El técnico del Barcelona, el venezolano César Farías, procurará armar una alineación en la que cuidará a varias figuras pensando en el decisivo partido del próximo sábado, correspondiente a la decimocuarta fecha de la Liga Pro contra el Aucas, en su intento de mantenerse en la zona de clasificación al hexagonal final por el título.

El Barcelona marcha en el cuarto puesto de la Liga Pro con 20 puntos, 11 menos que el líder, Independiente del Valle, y en la Libertadores es último del Grupo D a falta de dos fechas para la conclusión de la fase de grupos.

Por su parte, el Insutec, de la denominada segunda división de Ecuador o torneo de ascenso, está dirigido por el argentino Lisandro De Caroli.

El Delfín, de la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, visitará al Baños Ciudad de Fuego, un 'segunda' comandado por el brasileño Cipriano Valentín.

El cuadro cetáceo está undécimo en la tabla de posiciones de la Liga Pro por lo que de mantenerse en esa posición, disputará un hexagonal para evitar el descenso.

La Copa Ecuador puede convertirse en un gran aliciente para el Delfín contra un cuadro que hará de local en la ciudad de Baños de la provincia andina de Tungurahua.