El francés Letexier dirigirá la final de Liga Europa

Letexier, de 37 años e internacional desde 2017, ha arbitrado esta temporada ocho partidos de la Liga de Campeones, incluido el choque de vuelta de cuartos de final entre el Arsenal y el Sporting de Portugal o el de ida de dieciseisavos entre el Benfica y el Real Madrid, marcado por la polémica de los presuntos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinícius Jr.

Pese a que Prestianni no fue expulsado en aquel partido, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió ampliar a nivel mundial la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del Benfica por conducta discriminatoria.

Esta será la segunda final de una competición de la UEFA para Letexier como árbitro principal, después de haber arbitrado la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra.

También estuvo al frente la Supercopa de Europa entre el Manchester City y el Sevilla en 2023, mientras que ejerció como cuarto árbitro de la final de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Inter en 2024.

Letexier tendrá como asistentes a sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, con los españoles Alejandro Hernández Hernández, como cuarto árbitro, y José Enrique Naranjo Pérez, como árbitro reserva.

Al frente del VAR estará el también francés Jerome Brisard, con su compatriota Willy Delajod y el neerlandés Dennis Higler como asistente y soporte VAR, respectivamente.