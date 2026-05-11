Finaliza el Torneo Apertura y el Intermedio solo podría tener un Clásico en la final

En el primer encuentro de la jornada, Deportivo Maldonado venció por 2-1 a Boston River con anotaciones de Renato César y Guillermo López.

Con ese resultado, el equipo de Gabriel Di Noia cerró un Apertura de ensueño: Tras subir de la Segunda División acabó en la segunda posición con 29 unidades, a dos puntos del campeón Racing.

Mientras tanto, Peñarol le puso punto final a una racha de ocho encuentros si triunfos al vencer por 2-3 a Cerro Largo con tantos de Facundo Batista, Leandro Umpiérrez y Abel Hernández. Los de Diego Aguirre acabaron cuartos con 27 enteros.

Una vez concluidos estos dos juegos, la tabla de posiciones marcó que Racing sumó 31 puntos y terminó como líder de un certamen que en el que hizo historia al conseguir su primer título en Primera División en 107 años.

Abajo quedaron Deportivo Maldonado (29), Albion (28), Peñarol (27), Central Español (24), Montevideo City Torque (23), Nacional (22), Defensor Sporting (21), Liverpool (20), Montevideo Wanderers (20), Danubio (18), Cerro Largo (17), Boston River (17), Juventud (15), Progreso (10) y Cerro (10).

Estas posiciones definieron cómo se jugará desde el próximo fin de semana el Torneo Intermedio, que tendrá dos grupos de ocho equipos cada uno y una final entre los líderes de cada uno.

La Serie A tendrá a Racing, Boston River, Central Español, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Liverpool y Peñarol, mientras que en la Serie B estarán Albion, Danubio, Deportivo Maldonado, Juventud, Montevideo City Torque, Nacional, Progreso y Montevideo Wanderers.

De acuerdo con esto, Nacional y Peñarol solo podrían enfrentarse en una hipotética final, algo que ya hicieron en las dos últimas ediciones de un certamen que se disputa desde 2017 y que tiene al Tricolor como su máximo ganador con cinco ediciones conquistadas.

En los restantes encuentros de este fin de semana, Montevideo Wanderers venció por 1-0 a Liverpool, Albion le ganó por idéntico resultado a Danubio, Juventud derrotó por 1-2 a Defensor Sporting y Central Español le ganó por 2-0 a Racing.

Además, Montevideo City Torque venció por 2-1 a Progreso y Nacional goleó por 4-0 a Cerro.

De esta forma, los también recién ascendidos Albion y Central Español le pusieron broche de oro a un certamen en el que sumaron una importante cantidad de puntos para la tabla del descenso y en el que acabaron ocupando las primeras posiciones.