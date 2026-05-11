Giménez sufre un esguince “de alto grado” y es duda para el inicio del Mundial

El defensa se lesionó en el minuto 19 del partido del pasado sábado contra el Celta, al impedir un remate de Borja Iglesias. Instantes después, reclamó el cambio por la potencia del traumatismo padecida en el tobillo, que le ha provocado el citado esguince, que ya le impedirá jugar este martes contra Osasuna en el estadio de El Sadar. Después, tampoco jugará contra el Girona ni contra el Villarreal.

Giménez “realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de sus lesiones determinarán su regreso a la competición”, explicó el parte del Atlético de Madrid, que no especificó periodo de recuperación, aunque este tipo de lesiones requieren en torno a un mes fuera, sino más tiempo.

Los servicios médicos del Atlético están en contacto con sus homólogos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, una vez que el Mundial 2026 está cerca, ya que comienza el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Uruguay, encuadrada en el grupo H junto a España. Cabo Verde y Arabia Saudí, debuta en el torneo el 15 de junio contra la selección saudí.