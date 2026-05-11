Gremio de Porto Alegre, en zona de descenso

El Brasileirão es tan competitivo que solo dos clubes no descendieron en la historia: Flamengo y São Paulo. Los demás ya cayeron a la Segunda División (o Serie B), inclusive a categorías más bajas.

El Gremio, con el “Comandante” Fabián Balbuena como titular y capitán, fue claramente superado en fútbol por el “Fla”, que se impuso por 1-0 y se encuentra a cuatro puntos del líder Palmeiras, con un partido menos.

Balbuena tuvo dos etapas en Corinthians, la primera exitosa y la segunda, no tanto. El zaguero de 34 años, lleva 13 partidos en el año con el club tricolor gaúcho, al que llegó en 2025 procedente de Dínamo Moscú.

El natural de Ciudad del Este totaliza 46 juegos con la selección paraguaya (dos goles), con la que se dispone a disputar la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

En el Gremio igualmente milita el compatriota Mathías Villasanti (29), quien se encuentra parado por lesión (rotura de ligamento cruzado anterior), en la última parte de su recuperación.

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Pese a su grandeza, con tres trofeos de Copa Libertadores, dos Recopa Sudamericana, una Intercontinental, más los logros estaduales y nacionales, el Tricolor de Porto Alegre sufrió tres descensos, en 1991, 2004 y 2021.

En el Brasileirão bajan los cuatro últimos de la clasificación, que son hasta el momento Chapecoense (9 puntos), Remo (12), Mirassol (13) y Gremio (17), aunque muy cerca se encuentran los tradicionales Corinthians, Santos, Inter y Atlético Mineiro, con 18.