Irán, lesiones y precios de las entradas, preocupaciones a un mes del Mundial

La selección iraní afronta en Turquía la parte final de su preparación pendiente aún de que se confirme de forma oficial su participación en el Mundial.

El pasado fin de semana, la Federación Iraní aseguró que su equipo irá al Mundial si se respetan 10 condiciones que afectan a la entrega de visados a toda su delegación, la seguridad del equipo y el respeto a los símbolos del país, como el himno y la bandera.

Pide que se entregue el visado a los jugadores que, como en el caso del delantero de Olympiakos Mehdi Taremi, hubiesen cumplido el servicio militar obligatorio en la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada una organización terrorista por la administración estadounidense.

Con ambos países enfrentados en una guerra que no se sabe cuándo concluirá, la seguridad es un reto organizativo para Estados Unidos, desde la llegada del conjunto persa a su concentración en Tucson (Arizona), como muy tarde el 10 de junio.

El reglamento de la competición establece que los equipos tendrán que estar en su cuartel general al menos cinco días antes de su primer partido e Irán debuta contra Nueva Zelanda el 15 de junio, en Los Ángeles.

La delegación iraní, además, pide garantías de que cada partido no se convertirá en un altavoz de las reivindicaciones de la disidencia. Por eso, exige que sólo se permita el ingreso a los estadios con la bandera oficial y se respete el himno.

No hay selección, entre las candidatas a ser protagonistas del Mundial que no haya visto alterados sus planes por las lesiones.

Los brasileños Rodrygo y Militao; el alemán Serge Gnabry; los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Carboni; el español Samu Agheowa, el francés Hugo Ekitike, el neerlandés Xavi Simmons… todos seguirán el Mundial por televisión.

Carlo Ancelotti y Lionel Scaloni, mientras, cruzan los dedos para que lleguen a tiempo Estevao y el ‘Cuti’ Romero; Didier Deschamps se alarma con el estado físico de Kylian Mbappé, ausente en el clásico liguero de este fin de semana; y Luis de la Fuente, a la espera de conocer el alcance de la dolencia en los isquiotibiales de Nico Williams, espera que Lamine Yamal recupere el ritmo competitivo que tenía antes de su lesión.

La prelista que han entregado este lunes a la FIFA (de 35 a 55 jugadores) les da la opción de esperar a los que están en duda, pero el límite es el 1 de junio, en dos semanas y media, cuando deben haber definido la relación de 26 convocados para el Mundial.

La FIFA lo ha denominado ‘precios variables’ para distinguirlos de los ‘precios dinámicos’, que fija de forma automática un algoritmo en función de la demanda. Estos se ajustan durante las distintas fases de venta, según la disponibilidad para cada partido.

El hecho es que esa ‘corrección’ ha sido normalmente al alza, lo que ha provocado quejas, entre otros, de Football Supporters Europe (FSE) y Euroconsumers, que pidieron a la Unión Europea que interviniera, de algunos congresistas demócratas y la protesta generalizada de los aficionados por adaptar al fútbol una práctica habitual en el mundo del entretenimiento estadounidense y que ya usan la NBA y la NFL.

Según un estudio de The Athletic, los precios para las tres principales categorías aumentaron un promedio del 34 % entre octubre y abril y la entrada más cara para la final, que se disputará el 19 de julio en el Metlife de Nueva York/Nueva Jersey ya ha alcanzado 32.970 dólares (unos 28.000 euros).

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha justificado la decisión en que, en un país como Estados Unidos en el que se permite la reventa, los precios fijos hubiesen favorecido su incremento en el mercado secundario, al tiempo que ha recordado que un 90 por ciento de los ingresos repercuten en el fútbol mundial.

De momento, tras la reunión del Consejo de la FIFA a finales de abril, se anunció un aumento del 15 por ciento de la remuneración que recibirán las selecciones participantes, 148 millones de dólares (unos 126 millones de euros) más de los 768 millones (652) fijados inicialmente. EFE