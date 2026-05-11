Lola Gallardo, lesionada y posible baja en la final de Copa de la Reina

Madrid, 11 may (EFE).- Lola Gallardo, portera y capitana del Atlético de Madrid, sufre “un pinzamiento isquiofemoral en la cadera izquierda”, según revelaron las pruebas médicas tras su lesión del partido del domingo contra el Real Madrid, por lo que podría perderse la final de la Copa de la Reina del sábado próximo ante el Barcelona en el estadio Gran Canaria.