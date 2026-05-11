Mendy, operado con éxito de una lesión en el recto femoral de la pierna derecha

"Nuestro jugador Ferland Mendy ha sido intervenido hoy con éxito, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, de una lesión en el recto femoral de la pierna derecha. Mendy comenzará en los próximos días los trabajos de recuperación", señaló el club en su web oficial.

Mendy se lesionó el pasado 3 de mayo en el encuentro ante el Espanyol. Al día siguiente se le diagnosticó "una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha" de la que este lunes fue operado.

El francés ha participado tan solo en nueve partidos en la presente temporada víctima de continuas y constantes lesiones, una tendencia que ha sido habitual desde su llegada al Real Madrid en la temporada 2019-20.