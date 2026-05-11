Molina, baja para cierre de campaña en el Atleti, pero previsiblemente llegará al Mundial

El lateral se perderá los choques con Osasuna, Girona y Villarreal, correspondientes a las últimas tres fechas de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), por lo que aumenta a siete el número de lesionados actuales en el conjunto rojiblanco, junto a los también argentinos Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Nico González, el uruguayo Josema Giménez, el español Pablo Barrios y el estadounidense Johnny Cardoso.

Ninguno de los siete está disponible para la visita a El Sadar, donde también es baja Álex Baena, por ciclo de cinco tarjetas amarillas.

Molina “realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, según explicó el club, tras las pruebas médicas al futbolista.

Los servicios médicos del club están en contacto con sus homólogos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre la lesión del lateral, que inicia el Mundial con la vigente campeona del mundo el próximo 16 de junio contra Argelia.