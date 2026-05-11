Ocho bajas para El Sadar: Baena, Julián, Giuliano, Giménez, Nico, Johnny, Molina y Barrios

Baena cumplirá ciclo de cinco tarjetas amarillas, tras ser amonestado en el choque del pasado sábado contra el Celta en el estadio Metropolitano, con derrota por 0-1, mientras que tanto Giménez, con un esguince de tobillo de “alto grado”, como Nahuel Molina, con una lesión muscular, se lesionaron durante el transcurso del choque ante el club celeste.

El resto ya se perdieron también el anterior encuentro. Ese es el caso de Julián Alvarez, fuera de tres de los cuatro partidos más recientes, incluido el de este martes ante Osasuna, tras resentirse de un esguince de tobillo; al igual que Giuliano Simeone, por un traumatismo en la cintura, o Johnny Cardoso, lesionado la pasada semana antes del partido contra el Celta, cuando sufrió un esguince de tobillo en un entrenamiento.

Pablo Barrios y Nico González, con sendas lesiones musculares, acumulan más tiempo fuera de competición. El centrocampista internacional español, desde el pasado 25 de abril, cuando sufrió un percance muscular ante el Athletic Club: el extremo argentino, desde el pasado 28 de abril durante el entrenamiento previo a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal.

Ninguno de los siete lesionados participó en la sesión matutina de este lunes en el Centro Deportivo de Majadahonda, en la que Diego Simeone contó con el portero Salvador Esquivel, los defensas Julio Díaz, Javi Boñar y Dani Martínez, los centrocampistas Javi Morcillo, Jorge Castellanos y David Fernández, los extremos Rayane Belaid, Iker Luque y Gonzalo Gross y el delantero Miguel Cubo.