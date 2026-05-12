David Villa aporta financiación para garantizar la supervivencia del Langreo

La aportación de Villa ha permitido al Unión Popular de Langreo, recién descendido a Tercera Federación (la quinta categoría del fútbol español), culminar la campaña de microfinanciación colectiva puesta en marcha el pasado mes de marzo bajo el lema 'Salvemos al Unión'.

Con ella se ha liquidado la deuda a corto plazo que había comprometido la viabilidad del club asturiano, confirmó la entidad en un comunicado oficial.

La contribución de Villa (Tilla, Langreo, 1981) se ha producido tras los contactos mantenidos desde finales de abril con la nueva directiva del club, encabezada por Adrián Torre, quien informó a Villa de la situación financiera de la entidad desde el inicio del proceso de saneamiento.

La campaña, lanzada a primeros de marzo para recaudar 225.000 euros tras hacerse pública la crisis económica en la asamblea general de socios, contó con la participación de aficionados, comercios locales y exjugadores del club.

Entre esas figuras, a la que ahora se suma Villa, destaca el ex del Real Oviedo Abel Bretones, actualmente en las filas de Osasuna, que aportó 10.000 euros.

El Unión Popular de Langreo arrastraba una deuda que había puesto en riesgo su continuidad, situación agravada por el descenso a Tercera Federación certificado en la última jornada del campeonato, con la campaña de financiación colectiva ya en marcha.