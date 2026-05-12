El argentino Agustín Plaza abandona el Servigroup Peñíscola FS

Plaza, que terminaba contrato la próxima temporada, abandona el Peñíscola FS después de haber disputado las últimas seis campañas y seguirá en la primera división española tras firmar con el Jimbee Cartagena Costa Cálida.

El argentino llegó al Peñíscola durante el verano del pasado año 2020 y formó parte de las plantillas que lograron el ascenso a Primera División en 2023 y la Copa de España en 2025. Además, en 2022 se convirtió en segundo capitán y se despide como el tercer jugador con más partidos disputados con el equipo en la élite.

En la rueda de prensa de despedida, Plaza tuvo palabras de agradecimiento para toda la entidad: “Siempre me hicieron sentir como en casa. Tanto mi familia como yo sentimos que Peñíscola es nuestra casa. No me va a alcanzar la vida para agradecerles todo lo que hicieron por mí. Fueron mi segunda familia desde el primer día”.

El presidente del Peñíscola, Manuel Sierra, también quiso despedirse de Plaza: “Llegó siendo un niño de 19 o 20 años y se va siendo un hombre, un jugador imprescindible en la Selección Argentina y uno de los capitanes de nuestro primer equipo”.

El traspaso de Plaza se produce después de la salida del portero Gustavo Pérez Segura ‘Gus’ y de la retirada del entrenador, Santi Valladares.