El argentino Cúper le dará "un salto de calidad" a la U de Perú, afirma dirigente

"Yo creo que es un salto de calidad importante y hay que tratar de aprovecharlo", declaró García Pye a medios locales al destacar la experiencia y trayectoria del entrenador, finalista en dos ocasiones de la Liga de Campeones con el Valencia y mundialista con Egipto en Rusia 2018.

El dirigente remarcó que Cúper, de 70 años, es un estratega "experimentado, una persona que sabe manejar el vestuario y que tiene mucho criterio y variantes" en su juego.

Agregó que el acuerdo con el director técnico está cerrado pero aún falta que firme un contrato que, según medios locales, será por un año y medio.

Aunque la U aun no ha confirmado el momento exacto del arribo del entrenador a la capital peruana, si anunció que será presentado en una rueda de prensa desde las 17.30 horas (22.30 GMT) de este jueves.

Cúper reemplazará al entrenador español Javier Rabanal, quien dejó el cargo hace tres semanas, en las que el equipo crema ha sido dirigido de manera interina por el nacional Jorge Araujo.

Tras haber quedado sin opciones en el actual Apertura, la U está obligada a ganar el Clausura para mantener su objetivo de alcanzar un histórico tetracampeonato nacional, luego de haber ganado las tres últimas ediciones de la liga peruana, además de salvar los resultados en la Copa Libertadores, en la que avanzó en 2025 hasta los octavos de final.

Este lunes, tras ser anunciado su fichaje, Cúper aseguró que está "muy feliz" por el acuerdo y prometió hacer "el máximo esfuerzo" para tener buenos resultados al frente del equipo crema.