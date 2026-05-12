El Barcelona estudia emprender acciones legales por las acusaciones de Florentino Pérez

"En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten", ha señalado la entidad azulgrana en un comunicado.

La reacción del Barcelona llega horas después de que el presidente del Real Madrid anunciara en una rueda de prensa que presentará ante la UEFA un dossier de 500 páginas sobre el 'caso Negreira' para denunciar lo que ha definido como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".

"Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol", ha explicado.

Pérez ha insistido en esta idea: "El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados y me lo cuentan a mí. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada".

La rueda de prensa, la primera de Pérez desde 2015, se produjo después de una reunión de la junta directiva del club blanco en la que se acordó convocar elecciones, y el actual presidente anunció que volverá a presentarse junto con su equipo actual.

"Solo he ganado siete 'Champions' y siete Ligas, que podía haber ganado 14, pero las otras me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. No me puedo callar", ha añadido el máximo dirigente del Real Madrid.

El 'caso Negreira' investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.