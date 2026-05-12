El Espanyol se juega alejarse del abismo contra el Athletic que mira a Europa

El rendimiento de los blanquiazules ha sido nefasto en cuanto a resultados en este 2026. No han firmado ninguna victoria y han sumado un total de 6 puntos de los últimos 54. Si los periquitos no ganan, en función del resto de marcadores de la jornada, podrían acabar en puestos de descenso.

El Espanyol debe mejorar en las dos áreas y, más allá de lo estrictamente futbolístico, recuperar la serenidad y la confianza en este tramo decisivo. El varapalo para el equipo y la afición está siendo enorme, ya que en la primera vuelta orbitó los puestos europeos de la tabla.

El Athletic, precisamente el rival contra el que los catalanes lograron su última victoria en diciembre (1-2), que apura sus opciones europeas, no se lo pondrá fácil. Los precedentes entre ambos conjuntos auguran igualdad: una victoria para cada equipo y tres empates en las últimas cinco visitas del cuadro vasco.

El técnico, Manolo González, informará del estado de la plantilla en rueda de prensa, esta tarde. El capitán Javi Puado es baja por lesión, mientras que la presencia del lateral Carlos Romero y del medio belga Ngonge, por molestias, no está garantizada. El central Calero y el extremo inglés Dolan están sancionados.

Por otra parte, el club catalán afronta el partido después de anunciar la incorporación de Ramón Rodríguez 'Monchi' como nuevo director general deportivo. El nuevo dirigente de la entidad está convencido de que el equipo mantendrá la categoría al tener, en su opinión, argumentos deportivos para hacerlo.

Por su parte, El Athletic Club visita al Espanyol con la intención de olvidar la frustración generada por la derrota (0-1) dolorosa encajada frente al Valencia y jugar una de sus últimas bazas para alcanzar unas plazas europeas que se alejan, pero aún están al alcance del equipo rojiblanco.

El mazazo recibido frente al conjunto 'che' tuvo para el Athletic el castigo añadido de las lesiones de Nico Williams y Oihan Sancet, dos futbolistas que después de una decepcionante temporada parecía que se habían entonado, sobre todo el extremo internacional.

Ninguno de los dos estará a disposición de Ernesto Valverde en este duelo en el que el conjunto bilbaíno necesita sacar los tres puntos para tener opciones de disputarle la sexta plaza al Celta en el duelo directo entre ambos del próximo domingo en San Mamés o al menos la séptima, con billete de Liga Conferencia, que ocupa el Getafe.

Alex Berenguer y Unai Gómez se perfilan como los relevos de Nico y Sancet en un once en el que se espera además el regreso como titulares de Iñaki Williams e Iñigo Ruiz de Galarreta, éste baja el domingo por paternidad, en los puestos de Robert Navarro y Alejandro Rego.

También tiene opciones de salir de inicio Aitor Paredes para dar descanso a un Yeray Álvarez que ha encadenado tres partidos completos después de un largo periodo de inactividad.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Salinas; Edu Expósito, Terrats, Urko González; Rubén Sánchez, Pere Milla y Kike García.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Berenguer; y Guruzeta.