El Rockefeller Center acogerá la muestra 'El legado de los campeones' durante el Mundial

La muestra, presentada por el Museo de la FIFA y por Hyundai Motor, tratará de reflejar la influencia de cada uno de los mundiales disputados hasta la fecha, con espacios dedicados a todas las ediciones desde la primera celebraa en 1930 en Uruguay, en los que se reunirán una selección de piezas originales dedicadas a los campeones, informaron los organizadores.

Además podrán verse las camisetas de las 48 selecciones participantes en 2026, el trofeo Jules Rimet que se entregó a los campeones entre 1930 y 1970, el actual, o experiencias inmersivas como 'La final', una instalación cinematográfica que recrea la intensidad y la emoción de la mayor cita del fútbol mundial, o 'El Muro de los Campeones', un homenaje a todos los jugadores que han alzado el título.

Por otro lado, del 6 al 19 de julio, en el exterior del recinto se ofrecerá una experiencia interactiva de preguntas y respuestas con la posibilidad de ganar premios.

"Estamos muy ilusionados por recibir a aficionados de todo el mundo en esta exposición y ofrecerles un espacio donde conectar, motivarse y compartir la magia de este deporte. Gracias a Hyundai Motor, llevamos el FIFA Museum a Nueva York y celebramos juntos, por quinta vez consecutiva en un país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA, la historia y la cultura del fútbol", apuntó Marco Fazzone, director general del Museo de la FIFA.

"Desde que iniciamos nuestra colaboración con la Copa Mundial de la FIFA en 1999, Hyundai Motor Company ha crecido junto a la competición y ha acompañado su evolución y su extraordinaria capacidad para unir a aficionados de distintas generaciones. 'El legado de los campeones' refleja esa visión compartida, rinde homenaje a la prolífica tradición de la Copa Mundial y, al mismo tiempo, mira hacia el futuro", manifestó Sungwon Jee, vicepresidente sénior y director de Marketing de Hyundai Motor Company.

La exposición será de carácter gratuito y podrá reservarse la entrada con antelación en la web oficial del Rockefeller Center.