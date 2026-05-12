El Villarreal, a amarrar la tercera plaza; el Sevilla, la salvación

Para poder asegurar ya esa tercera plaza, el Villarreal deberá mejorar el resultado que obtenga este martes el Atlético de Madrid en el campo de Osasuna y si los dos ganan deberá esperar una jornada más. En cualquier caso, lo seis puntos de ventaja que lleva parece que pueden ser suficientes.

Los castellonenses solo tiene la baja por lesión del argentino Juan Foyth y hace dos jornadas ya pudo disputar sus primeros minutos de la campaña Kambwala. Como él, también se lesionó en pretemporada Logan Costa y este tramo final de la competición puede servir para que puede reaparecer

En cualquier caso, con el objetivo de la segunda clasificación seguida para la Liga de Campeones conseguido, Marcelino ya anunció rotaciones esta semana para afrontar los tres encuentros que disputará el equipo en menos de siete días.

El choque será el primero en casa del Villarreal desde que el club y Marcelino anunciaron que no seguirá la próxima campaña y será el penúltimo como local del asturiano en La Cerámica.

El Sevilla cerró una pasada gran semana, con dos victorias consecutivas como local, la de hace dos lunes ante la Real Sociedad (1-0) y la del sábado frente al Espanyol (2-1), que le han dado seis puntos y con ellos redoblar su ilusión de mantener la categoría, después de que cayera a puestos de descenso tras otras dos derrotas consecutivas como visitante, ante el Levante (2-0) y Osasuna (2-1).

En una apretada lucha entre un numeroso grupo de equipos que buscan la permanencia, Luis García Plaza dirige su séptimo partido como sevillista y hasta ahora el balance es de tres triunfos en casa y tres derrotas visitantes.

Ahora, en el cuatro partido fuera del Sánchez-Pizjuán, se presenta en Villarreal con la mente puesta en sumar tres nuevos puntos que virtualmente le darían al equipo la salvación a falta de otras dos jornadas para que se concluya el torneo.

El técnico madrileño, sin jugadores de baja por sanción, mantiene como ausencias por lesión una semana más al centrocampista Manu Bueno y el central brasileño Marcao Teixeira, mientras que el punta Isaac Romero y el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, entre otros, salieron con diversas dolencias del partido ante el Espanyol.

El delantero canterano se quedó este martes en la ciudad deportiva para desarrollar un trabajo específico mientras que los compañeros se ejercitaron en el Sánchez-Pizjuán, por lo que posteriormente el entrenador, su comparecencia de prensa, anunció que no viaja a Villarreal y es baja para el partido.

Luis García también desveló que para el miércoles hará "cuatro o cinco cambios" en relación al equipo inicial del pasado sábado y que son obligados por los consejos médicos ya que algunos futbolistas están para jugar "un ratín"

Villarreal: Arnau Tenas; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Pepe, Parejo, Gueye, Moleiro; Gerard Moreno y George Mikautadze.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta o Carmona, Castrín, Kike Salas, Oso; Vargas, Sow, Gudelj, Ejuke; Maupey y Akor Adams.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité Balear)