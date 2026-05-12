Florentino Pérez: "Llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas"

"Llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado, y sabemos quién. Me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Seguro que no están contentos, porque pensarán que van a salir. Se han peleado todos los años, pero como se pelean los jóvenes. Para mí la filtración es peor, es la primera vez que lo veo", comenzó.

"No digan que porque se peguen dos es el caos del Madrid. Se pegan todos los días y eso se acaba ahí. Si hay alguien dentro del club que lo saca fuera, es peor. Son dos chavales fenomenales y que juegan juntos en el medio del campo. Yo lo he tolerado durante 26 años y no ha pasado nada", prosiguió.

La rueda de prensa se produjo después de una reunión de la Junta Directiva del club blanco en la que se acordó la convocatoria de elecciones. El presidente no respondió sobre asuntos deportivos: "No voy a hablar ni de entrenadores ni jugadores, voy a hablar de que quiero devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. No voy a hablar de lo deportivo. No estamos en ese momento procesal, estamos en el momento de arreglar que el Madrid pertenezca a sus socios, que nos lo quieren quitar".

"No hablamos de fútbol, ni de jugadores ni de entrenadores. Hay un tema prioritario que se debe resolver. Cuando ganemos las elecciones dentro de poco, ya lo haré, pero ahora no. Yo no soy el protagonista, yo soy el presidente. El club es lo más importante, los protagonistas son los jugadores", añadió.

El presidente centró las preocupaciones de sus socios: "Los socios del Real Madrid no quieren criticar a sus jugadores, es como si en una familia los hijos hacen algo mal, los tienen que apoyar. Pero hay malos en el Madrid, se juntan los periodistas con los malos del Madrid. Me da pena que piten a un jugador. Los socios vamos con los jugadores. Les han contaminado los Ultra Sur y los reventas, calentando el partido del jueves. A ver si se creen que es la primera vez que me dicen 'Florentino, dimisión'".

"Quiero que los socios del Madrid vayan a estas elecciones y demuestren a quién quieren. Los enemigos internos déjemelos a mí, de eso me encargo yo, y a los externos los tengo que denunciar. Se creen que por meterse con el Madrid pasan a ser más importantes. Tengo el apoyo de los socios, y por eso quiero que haya elecciones", añadió.

"Quiero acabar con esta corriente antimadridista en el periodismo, porque hay gente que quiere quedarse con el Madrid. Hemos hecho el club más grande del mundo. Hoy, gracias a Dios, el Madrid tiene una situación muy saneada. Han llegado a decir que estamos en la ruina", recordó.

"Hay sectores que se han querido adueñar del club, uno el sector periodístico, que dicen que el Madrid es un caos. Luego están los ultras del Madrid, que todavía están, pero no van a entrar nunca más en el Madrid, los echamos, me felicitan en el mundo entero y siempre me dicen que ojalá todos los equipos hicieran lo que ha hecho el Madrid. También están los reventas, que los tengo que sacar. Yo he luchado contra todos", sentenció.

Terminó destacando los logros del Real Madrid: "Este es el club con el mayor palmarés de la historia del mundo, el más valioso según Forbes, el de mayores ingresos según Deloitte, con la mayor reputación del mundo. ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso, más valorado y que tiene a más seguidores, si es un bien del fútbol? Lo tenemos todo".