Florentino Pérez: "No voy a dimitir; soy el último socio que se va a ir"

"No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar", empezó su intervención en una comparecencia celebrada después de la reunión de dicha Junta Directiva.

El presidente dejó claras sus intenciones: "Yo no me voy a ir. Yo soy el último socio que se va a ir. Los dueños del Madrid son los socios, y si alguien quiere venir a presentarse a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten, y que digan cómo lo financian, con el patrimonio de los que se presentan, como yo lo hice en el año 2000", señaló.

Animó a la competencia en el proceso electoral: "Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid".

"Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido, porque en el Real Madrid mandan sus socios. La gente me cree a mí. En el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo, y que no hagan cosas raras. El que se quiera presentar, que se presente, y no vaya por detrás con los periodistas. Todo esto tengo que salir a pararlo. Dicen por ahí que el Madrid es el caos, pero es el club más prestigioso del mundo", continuó.

Además, hizo referencia a algunos asuntos de actualidad del Real Madrid. En primer lugar, anunció la elaboración de un dossier de 500 páginas que presentará a la UEFA sobre el caso Negreira: "Los socios del Madrid están conmigo contra los árbitros de Negreira. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada".

Sobre los conflictos en el vestuario, comentó: "Llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado, y sabemos quién. Me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Para mí la filtración es peor, es la primera vez que lo veo", comenzó.

Terminó destacando los logros del Real Madrid: "Este es el club con el mayor palmarés de la historia del mundo, el más valioso según Forbes, el de mayores ingresos según Deloitte, con la mayor reputación del mundo. ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso, más valorado y que tiene a más seguidores, si es un bien del fútbol? Lo tenemos todo".