Getafe-Mallorca: Europa vs. permanencia

Al equipo de José Bordalás le siguen cuadrando los números continentales. Pese a que sólo ha ganado uno de sus últimos cuatro encuentros, aún es séptimo, con un punto de ventaja sobre el Athletic, dos sobre el Rayo Vallecano y tres sobre Osasuna, sus tres principales rivales por hacerse con la última plaza europea.

Para el Getafe, el verdadero objetivo, la salvación que consiguió a falta de seis jornadas para el final, es el verdadero logro de un equipo que ha sufrido muchísimo esta temporada por la falta de efectivos y las lesiones. En más de una ocasión, Bordalás ha definido el curso que han completado sus jugadores como "un hito".

Ahora afrontará el choque ante el Mallorca con ganas de volver a la senda de la victoria. Y para conseguirlo, tendrá a casi toda su plantilla disponible salvo dos jugadores: Abdel Abqar, por sanción, y Juanmi Jiménez, por lesión. Podrían ser tres, porque Kiko Femenía sufre unas molestias físicas que podrían apartarle de la convocatoria.

Bordalás completará un once continuista respecto al empate que cosechó la pasada jornada frente al Oviedo con algún retoque: podría entrar en el once el argentino Luis Vázquez, suplente en el Carlos Tartiere, y el hueco de Abqar en el centro de la defensa lo ocuparía Djené Dakonam, que abandonaría el centro del campo.

Por su parte, el elenco del técnico argentino Martín Demichelis llega a la cita después de sumar dos partidos sin perder (victoria 0-1 en el campo del Girona y empate 1-1 en casa ante el Villarreal) y buscará sumar su tercer triunfo como visitante en el momento más importante de la temporada.

Será decisivo el estado físico con el que llegue el conjunto balear, muy tocado después de un partido muy exigente contra el submarino amarillo en el que terminó con varios futbolistas pidiendo el cambio por fatiga o molestias, como fueron los casos de Mojica, Pablo Torre y Mateu Jaume.

Por ello, el once titular podría variar respecto al elegido el pasado domingo, pero lo que también deberá cambiar será el chip de un equipo que es conocedor de la intensidad que propondrá el Getafe, un aspecto sobre el que ha hecho mucho hincapié Demichelis en la previa.

Las rotaciones seguramente vayan enfocadas en el centro del campo y la delantera, porque Samu Costa se perderá el partido por acumulación de tarjetas y Luvumbo sumó su primer partido completo tras una lesión muscular, por lo que jugadores como Antonio Sánchez y Virgili ganan enteros para salir de inicio.

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte, Romero, Davinchi; Mario Martín, Milla, Arambarri; Luis Vázquez y Satriano.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, David López, Valjent, Lato; Mascarell, Morlanes, Antonio Sánchez, Darder; Muriqi y Virgili.

Árbitro: Juan Martínez (Comité Valenciano).