Guillermo Ochoa cumple en su primer día de trabajo con selección mexicana

El guardameta, quien podría estar en su sexto Mundial, fue el jugador número 21 en esta convocatoria anticipada, en la que aún faltan los jugadores que están en equipos europeos.

Ochoa es el ancla comercial en la actual selección mexicana.

Muestra de ello es su participación, como único nacional, en un anuncio comercial de una marca de cerveza que se lanzó más temprano, al lado de estrellas de la talla de Lionel Messi, Christian Pulisic, Lautaro Martínez, Nico Paz, Christian Pulisic, Sergiño Dest, Antonee Robinson y Alex Morgan, pieza que incluyó una breve aparición de Ronaldo, campeón del mundo con Brasil en 2002.

La Federación Mexicana de Fútbol informó que Ochoa es el primer elemento que se integra a la concentración de los siete que se espera formen parte de la lista final que acudirá al Mundial que México inaugurará el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

"El primer jugador que se incorpora a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento es el portero del AEL Limassol, Guillermo Ochoa. El guardameta ese el primero de siete jugadores de las ligas de Europa que se integrarán a la selección en las próximas dos semanas para los juegos de preparación", informó el organismo a través de un comunicado.

Antes de su debut en la justa mundialista el equipo de Javier Aguirre tendrá tres partidos amistosos.

En el primero se medirá a Ghana el próximo 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, al centro este de México; el día 30 chocará con Australia en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California y cerrará su preparación ante Serbia, el 4 de junio en el estadio Nemesio Díez de Toluca, Estado de México.