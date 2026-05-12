La lesión de Ben White amenaza su Mundial y abre la puerta a Alexander-Arnold

El defensa inglés, que no jugará más con su club esta temporada por lo que se perderá el final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, se retiró lesionado después de un choque con Crysencio Summerville en la primera mitad del encuentro, y después de ser evaluado por los servicios médicos, no pudo continuar y abandonó el campo en el minuto 27 ayudado por un miembro del cuerpo técnico y con visibles gestos de dolor.

En un comunicado, la entidad londinense explicó este lunes que White "sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha" que no le permitirá jugar los dos últimos partidos de Premier League, competición en la que el Arsenal es líder, ni la final de la Liga de Campeones.

La lesión, que llega a falta de un mes para el inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, supone un duro contratiempo para White, que tenía muchas opciones de entrar en la lista definitiva de 26 jugadores que Thomas Tuchel anunciará el próximo 22 de mayo y en la que puede estar Trent Alexander-Arnold.

El lateral del Real Madrid no fue convocado para los amistosos disputados en marzo ante Uruguay y Japón, pese a haber recuperado protagonismo en el conjunto blanco tras superar una lesión muscular sufrida en enero.

Alexander-Arnold ha sido titular en seis de los últimos siete encuentros del Real Madrid, aunque no juega con Inglaterra desde junio del año pasado, cuando participó en un partido clasificatorio para el Mundial frente a Andorra.