12 de mayo de 2026 a la - 11:14

Partidos de la quinta ronda de la Copa Brasil

El paraguayo Orlando Junior Barreto (28 años) lleva 11 partidos disputados en Atlético Goianiense, que enfrenta a Athletico Paranaense por la quinta fase de la Copa Brasil.
La millonaria Copa Brasil tendrá tres vibrantes jornadas con los partidos de vuelta de la quinta ronda. De la 38ª edición del certamen del vecino país intervienen 125 clubes y se extenderá hasta el 6 de diciembre. El campeón obtendrá una plaza a la Copa Libertadores, más una recompensa económica muy importante.

Por ABC Color

La Copa Brasil nació el 19 de julio de 1989. El ganador del evento clasifica a la Copa Libertadores y obtiene el derecho de disputar la Supercopa de Brasil del año siguiente.

El club más laureado del evento es Cruzeiro, con 6 títulos. Lo siguen Flamengo y Gremio, con 5. Corinthians y Palmeiras ganaron el torneo en 4 oportunidades.

Los enfrentamientos de la semana, correspondientes a la revancha de la quinta ronda, son los siguientes:

Hoy

19:30: Inter de Porto Alegre vs. Athletic Club de Minas Gerais. Ida: 2-1 Inter.

21:30: Cruzeiro vs. Goiás. Ida: 2-2.

21:30: Fluminense vs. Operario. Ida: Ida: 0-0.

Mañana

19:00: Juventude vs. São Paulo. Ida: 1-0 São Paulo.

19:00: Vasco da Gama vs. Paysandú. Ida: 2-0 Vasco.

19:30: Coritiba vs. Santos. Ida: 0-0.

20:30: Mirassol vs. Bragantino. Ida: 1-1.

21:30: Jacuipense vs. Palmeiras. Ida: 3-0 Palmeiras.

21:30: Ceará vs. Atlético Mineiro. Ida: 2-1 Atlético Mineiro.

21:30: Remo vs. Bahía. Ida: 3-1 Bahía.

Jueves

18:30: Chapecoense vs. Botafogo. Ida: 1-0 Botafogo.

19:00: Atlético Goianiense vs. Athletico Paranaense. Ida: 0-0.

19:00: Confiança-Gremio. Ida: 2-0 Gremio.

19:30: Corinthians vs. Barra FC. Ida: 1-0 Corinthians.

20:00: CRB vs. Fortaleza. Ida: 2-1 Fortaleza.

21:30: Vitória vs. Flamengo. Ida: 2-1 Flamengo.