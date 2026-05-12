Partidos de la quinta ronda de la Copa Brasil

La Copa Brasil nació el 19 de julio de 1989. El ganador del evento clasifica a la Copa Libertadores y obtiene el derecho de disputar la Supercopa de Brasil del año siguiente.
El club más laureado del evento es Cruzeiro, con 6 títulos. Lo siguen Flamengo y Gremio, con 5. Corinthians y Palmeiras ganaron el torneo en 4 oportunidades.
Los enfrentamientos de la semana, correspondientes a la revancha de la quinta ronda, son los siguientes:
Hoy
19:30: Inter de Porto Alegre vs. Athletic Club de Minas Gerais. Ida: 2-1 Inter.
21:30: Cruzeiro vs. Goiás. Ida: 2-2.
21:30: Fluminense vs. Operario. Ida: Ida: 0-0.
Mañana
19:00: Juventude vs. São Paulo. Ida: 1-0 São Paulo.
19:00: Vasco da Gama vs. Paysandú. Ida: 2-0 Vasco.
19:30: Coritiba vs. Santos. Ida: 0-0.
20:30: Mirassol vs. Bragantino. Ida: 1-1.
21:30: Jacuipense vs. Palmeiras. Ida: 3-0 Palmeiras.
21:30: Ceará vs. Atlético Mineiro. Ida: 2-1 Atlético Mineiro.
21:30: Remo vs. Bahía. Ida: 3-1 Bahía.
Jueves
18:30: Chapecoense vs. Botafogo. Ida: 1-0 Botafogo.
19:00: Atlético Goianiense vs. Athletico Paranaense. Ida: 0-0.
19:00: Confiança-Gremio. Ida: 2-0 Gremio.
19:30: Corinthians vs. Barra FC. Ida: 1-0 Corinthians.
20:00: CRB vs. Fortaleza. Ida: 2-1 Fortaleza.
21:30: Vitória vs. Flamengo. Ida: 2-1 Flamengo.