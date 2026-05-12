Presidente de extrema derecha francesa: Fue irse Mbappé y el PSG ganó la Liga de Campeones

"Sé lo que pasa cuando Kylian Mbappé se va del PSG: ¡el club gana la Liga de Campeones! (Y quizá pronto por segunda vez)", publicó este martes en la red X Bardella, citando la entrevista a Vanity Fair en la que el delantero advertía sobre "las consecuencias que puede sufrir su país" en caso de victoria del RN en las próximas presidenciales y legislativas de 2027.

Mbappé, de padre camerunés y madre argelina y criado en el suburbio parisino de Bondy, con un alto porcentaje de inmigrantes, recordó la movilización de ciertos deportistas de alto nivel, entre ellos Victor Wembanyama, en las elecciones legislativas anticipadas de 2024, en las que el RN partía como favorito, pero fue batido en la segunda vuelta.

"Nos chocó. Somos ciudadanos y no podíamos simplemente quedarnos ahí, decirnos que todo iba a salir bien e irnos a jugar. Hay que combatir esa idea de que un futbolista debería limitarse a jugar y callarse", señaló.

El capitán de la selección de Francia añadió: "No estamos desconectados de lo que sucede en nuestro país. La gente piensa a veces que, porque tenemos dinero o porque somos famosos, este tipo de problemas no nos afectan. Pero a mí me afecta; yo sé lo que significa (...) para mi país cuando gente como ellos llega al mando", alertó, en alusión al RN.

Respecto al tenso clima político en Estados Unidos, uno de los tres países organizadores del Mundial del próximo junio junto a México y Canadá, Mbappé, de 27 años, fue evasivo.

"No tengo los conocimientos necesarios para saber qué hace falta para organizar una Copa del Mundo. Si me pidieran a mí organizar una Copa del Mundo, se llevarían algunas sorpresas. Si la FIFA decide que debe celebrarse en los Estados Unidos, es porque considera que todo es gestionable y que podemos venir aquí", afirmó.