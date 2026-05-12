Reguilón supera un inicio "un poco desastroso" con el Inter Miami y busca continuidad

"Ha sido un inicio un poquito desastroso en mi cabeza por la lesión de rodilla en el primer partido de pretemporada, (que) acarrea otras lesiones que no debería tener. Por fin (estoy) en el campo, que es lo que mas quiero hacer", dijo el lateral izquierdo a los medios después del entrenamiento.

Reguilón llegó al Inter Miami el pasado diciembre después de abandonar la disciplina del Tottenham Hotspur al término de la pasada temporada, pero sufrió un esguince de rodilla a los doce minutos de su debut en un amistoso contra el Alianza de Lima.

El español, de 29 años, debutó en partido oficial en marzo, un mes y medio después de esa lesión, pero se perdió otros seis encuentros de la MLS por nuevos problemas musculares.

Ya recuperado, según aseguró hoy, el defensa salió desde el banquillo el pasado fin de semana y se estrenó como goleador en la victoria del Inter Miami contra el Toronto por 2-4.

"Fue mentalmente duro, pero ahora por fin es momento de olvidarse de lo malo", recordó el defensa, antes de agregar que está con ganas "de tener continuidad".

Tendrá una nueva oportunidad de acumular minutos este miércoles en el partido contra Cincinnati correspondiente a la jornada 13 de la liga, en la que el Inter Miami vuelve a jugar a domicilio.

El club capitaneado por Lionel Messi ocupa la tercera posición en el Este en la MLS, con 22 puntos, dos menos que el líder, el Nashville, quien tiene un partido pendiente.

Inter Miami ha tenido un inicio irregular de temporada, quedando eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que era el principal objetivo de este año, y sufriendo varios reveses en liga.

Esta temporada, no obstante, es distinta a las anteriores en la MLS que se verá interrumpida entre el 25 de mayo y el 16 de julio por el Mundial.