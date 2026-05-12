Sporting San Miguelito cesa a José Calderón en medio de investigación por amaño en Panamá

El jugador "ya no forma parte del club", indicó un comunicado de la institución, que reiteró su postura "firme e inequívoca" ante cualquier conducta que atente contra "la integridad, la transparencia, el juego limpio y los valores fundamentales del fútbol".

El conjunto de San Miguelito explicó que la decisión fue adoptada "conforme a las disposiciones contractuales y reglamentarias aplicables", tras la medida emitida por la FPF.

No obstante, el Sporting San Miguelito subrayó que respetará "el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que evitará emitir juicios anticipados mientras las autoridades competentes desarrollan las investigaciones".

Calderón es investigado a raíz de una jugada que despertó sospechas sobre un posible amaño del partido celebrado en la fecha 16 del torneo Clausura 2026 de la LPF entre el Alianza FC y el Sporting San Miguelito.

En el minuto 90 del encuentro, el guardameta cometió un error que terminó en autogol y selló la victoria por 3-2 del Alianza FC.

Este nuevo episodio relacionado con presuntas irregularidades en el fútbol panameño se suma a denuncias e investigaciones registradas en los últimos años, incluidas acusaciones formuladas en 2023 y operativos realizados en 2024 vinculados a redes de manipulación de partidos, hechos que mantienen bajo vigilancia la integridad de las competiciones nacionales.