Fútbol Internacional
13 de mayo de 2026 a la - 09:35

Ale García se pierde lo que resta de temporada por una rotura fibrilar del isquiotibial

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Las Palmas de Gran Canaria, 13 may (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Ale García se perderá lo que resta de temporada en LaLiga Hypermotion tras sufrir una rotura fibrilar de la musculatura isquiotibial derecha el pasado domingo en Andorra, donde el equipo amarillo fue goleado en la trigésima novena jornada (5-1).

Por EFE

El parte médico del club grancanario, hecho público este miércoles, confirma que el jugador estará de baja "entre seis y ocho semanas" debido a esta lesión muscular.

Ale García entró en el minuto 57 en sustitución de Estanis Pedrola, pero solo estuvo 13 minutos sobre el césped, ya que tuvo que pedir el cambio al intentar iniciar una carrera por la banda izquierda.

Es la tercera lesión que sufre esta temporada el atacante isleño, que se despide del curso con 31 partidos disputados, 25 de ellos como titular, en los que marcó siete goles.

Los problemas físicos siguen azotando a la Unión Deportiva en este tramo final del campeonato, con otras lesiones de larga duración de futbolistas que venían siendo titulares, como las sufridas por el centrocampista francés Enzo Loiodice y el defensa gallego Sergio Barcia.