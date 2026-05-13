Colombia cambia al 1 de junio el partido de despedida de su afición ante Costa Rica

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) detalló en un comunicado que ahora el partido se disputará el día después de las votaciones a las 18:00 hora local (23:00 GMT) en el estadio El Campín de Bogotá, una fecha que le permitirá al seleccionador Néstor Lorenzo cumplir "con la planificación" que estableció para preparar a su equipo de cara al Mundial.

Tras ese partido, Colombia viajará a Estados Unidos para enfrentar el 7 de junio a Jordania en un amistoso que hace parte de la serie internacional 'Countdown to 26' y que será su último encuentro de preparación para la Copa del Mundo.

La noticia del cambio de fecha del partido se conoce horas antes de que Lorenzo comparezca en una rueda de prensa en Bogotá previa al comienzo de la preparación del equipo para el Mundial de 2026.

La selección cafetera hace parte del Grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Los suramericanos cerrarán su participación en la fase de grupos ante los portugueses en Miami el 27 de junio, uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial.