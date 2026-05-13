Corberán: "Lo ambicioso es luchar por sumar 45 puntos"

“Ese es nuestro reto, mañana queremos hacer un gran partido para hacer los 45 puntos”, aseguró este miércoles en la rueda de prensa previa al partido contra el equipo franjirrojo en Mestalla, un escenario del que espera el apoyo y el ambiente “de las grandes ocasiones” después de la tensión vivida en el último partido contra el Atlético de Madrid.

Corberán evitó mirar más allá del partido ni hablar de Europa si se gana al Rayo Vallecano porque “la igualdad está siendo máxima y no hay espacio de puntuación que divida a los equipos”. “La lucha es la misma. Hay gente que mira hacia arriba, otra hacia abajo, y nuestro foco es el partido de mañana”, agregó.

“Estamos en una temporada en la que ese margen tan pequeño puede llevarte a un sitio u otro. Es imposible predecir resultados porque todos los equipos somos parejos, es importante que sepamos manejar cada detalle. En partidos de máxima igualdad cuesta más manejar aspectos como la frustración o la resiliencia que son fundamentales”, expresó.

Sobre el Rayo Vallecano, el técnico de Cheste destacó su condición de finalista de la Liga Conferencia y dijo que tiene “muchas virtudes”. “Nuestro foco es entender el partido, saber cuándo tenemos que defender en bloque alto y cuándo en bajo, estar fuertes para manejar estos detalles. Esto te da tener un buen resultado”, expresó.

“Cada partido tiene sus momentos y debemos mantenernos fuertes. Queremos los tres puntos y en ese intercambio de golpes, que los habrá, debemos mantenernos firmes, manejarlo bien e intentar extender los momentos que podamos dañar al rival”, dijo.

En ese sentido, agregó: “No hay nada más ambicioso que ir a por los tres puntos ante el único equipo español que está en una final europea. La afición debe saber que vamos a ir con todo. Vamos a tener momentos complicados y queremos mantenernos fuertes. Nos importan mucho estos tres puntos. Nuestro compromiso con Mestalla va a ser máximo. El partido será exigente".

Por otro lado, sobre las dos versiones diferenciadas que dio el equipo contra el Atlético de Madrid y el Athletic, Corberán explicó: “Cada partido es diferente. No es lo mismo jugar con un rival que contra otro, a veces lo que tú propones funciona y otras no”.

“Hay aspectos que no tienen que ver lo que pasa en el juego, con la mentalidad, cuando tienes muchas ganas de hacer un buen partido y no te salen las cosas puede aparecer la frustración, el desánimo, y, en el fútbol, al igual que en la vida, hay que estar por encima de ese desánimo, mantener la entereza y la confianza. El fútbol tiene que ver con eso, es un juego muy táctico, pero también muy mental", finalizó.