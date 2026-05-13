Doblete de Messi en la goleada por 3-5 del Inter Miami en Cincinnati

El triunfo pone al Inter Miami segundo en el Este con 25 puntos, aunque con un partido más que el Nashville, líder con 27.

Los hombres dirigidos por el argentino Guillermo Hoyos se adelantaron en el minuto 24 con el primer gol de Messi, que puso la pierna en un despeje dentro del área del central Matt Miazga, cuyo rebote terminó en el fondo de la portería del Cincinnati.

Los locales igualaron poco antes del descanso con un penalti que provocó Gonzalo Luján y que transformó el delantero togolés Kévin Denkey.

Al regreso de vestuarios, el Cincinnati sorprendió al Inter Miami con un tanto del checo Pavel Bucha en el 49, pero seis minutos después Messi puso de nuevo las tablas con el 2-2.

El brasileño Evander volvió a poner al Cincinnati por delante con un golazo desde fuera del área, sin marca alguna de los defensores del Inter.

Pero cuando el Cincinnati empezaba a soñar con la victoria, Messi y compañía respondieron con un vendaval, tres goles en diez minutos entre el 79 y 89 para llevarse el triunfo.

El rosarino Mateo Silvetti puso el 3-3 en el marcador y el también argentino -aunque naturalizado mexicano- Germán Berterame adelantó a 'Las Garzas' tras aprovechar un error letal del Cincinnati en un centro de Messi a tiro de falta.

El portero, Roman Celentano, salió a atrapar el balón pero chocó con su central Andrei Chirila, que buscaba despejarlo, dejando el esférico muerto en el área para que Berterame rematara a placer.

Celentano fue otra vez protagonista en el quinto gol, fruto de un disparo de Messi que pegó en el poste y que terminó entrando a la portería tras rebotar en el guardameta.

Con su doblete en Cincinnati, Messi llega a once goles en lo que va de campeonato, a uno del máximo goleador, el belga Hugo Cuypers, del Chicago Fire.