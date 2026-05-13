El centrocampista Lira levanta la mano para servir a la selección como diga Javier Aguirre

"Donde el entrenador decida, voy a dar mi máximo esfuerzo; nosotros estamos para darlo todo y el técnico toma la decisión", dijo Lira en una rueda de prensa en la concentración del equipo mexicano, en las afueras de la Ciudad de México.

Lira, que juega en el Cruz Azul de la liga mexicana, es uno de los futbolistas mexicanos de más crecimiento en los últimos meses, candidato a disputar un puesto como contención con Édson Álvarez, jugador del Fenerbahce turco.

"Édson es un tipazo, no lo veo como competencia; somos un equipo", indicó el jugador.

Al referirse a Aguirre, agradeció que se muestre paternal en los entrenamientos y, aunque riguroso, le de confianza a los jugadores.

"Javier es muy cercano, es como un padre de familia y nos hace sentir valorados. Nos da mucha confianza", explicó.

Este miércoles la selección mexicana continuó sus entrenamientos, con énfasis en la parte física y en el trabajo de cancha.

El guardameta Guillermo Ochoa, quien jugará su sexto mundial a los 40 años de edad, mostró buen ánimo en la práctica, lo cual elogió Lira, quien dijo que es un honor coincidir con el veterano, uno de sus referentes cuando de niño veía el fútbol por la televisión.

México se entrena desde el 6 de mayo con figuras de la Liga MX, más Ochoa. En nueve días enfrentará a Ghana en Puebla, centro del país, en el primero de tres amistosos antes del Mundial. Los otros serán, el 30 de mayo ante Australia en Pasadena; y el 4 de junio, contra Serbia, en Toluca.

El delantero Guillermo Martínez, una de las sorpresas en la convocatoria de Aguirre, dijo que siempre confió en su talento y su trabajo, pero al recibir la noticia de jugar el Mundial sintió como un abrazo que le llenó el alma.

"No soy de mucho llorar, pero se me salieron las lágrimas", reveló.

A la concentración mexicana se unirán en los próximos días las figuras involucradas en ligas extranjeras, la mayoría de las cuales formarán el cuadro titular de Aguirre en el Mundial, en el que México asumirá la fase de grupos contra Sudáfrica, Corea y la República Checa.