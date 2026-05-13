Florentino Pérez, sobre Riquelme: "Cuando las elecciones en 2001 no pedí más tiempo"

"Yo no conozco a ese señor. Cuando convocaron las elecciones en el año 2001 no pedí más tiempo, me presenté y las gané. A partir de ahí, los socios otra vez se sienten dueños del club. Que presente, que diga lo que quiere hacer, que presente su aval. Quiero acabar con este lío y que vuelva la normalidad", explicó, en una entrevista en LaSexta junto a Josep Pedrerol.

Volvió a explicar el motivo por el que convocó elecciones este martes: "Yo aguanto todo, pero es muy difícil convivir con los socios en este ambiente de hostilidad. Entonces yo dije: 'Se acabó, vamos a convocar elecciones'. ¿Cómo me voy a ir? Tengo ganas de seguir y ganar muchas Copas de Europa más".

"Yo llevo aquí un cuarto de siglo, me han dicho de todo. Tengo que ser fiel a los dueños, porque yo no soy el dueño, y yo este ambiente no le quiero. Quiero que se presenten los candidatos que quieran. Hay una publicidad alrededor del Real Madrid de hacer daño a los socios y yo tengo la obligación de defenderlos", añadió.

Invitó de nuevo a otros candidatos a presentarse a las elecciones: "En esta situación de inestabilidad permanente de algunos periodistas, no quiero decir nombres, no puedo vivir. Que se esperen un poco. Hay rumores de que hay un señor que está hablando. Si hay gente que se quiere presentar, yo les doy la oportunidad. Yo nunca he ganado ni un euro del Madrid, avalé cuando me presenté porque no se pagaba a nadie".

"Hemos llegado a devaluar lo que tenemos. El año pasado ganamos dos títulos: la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Entonces se tienen que suicidar en Europa todos los equipos. Es una campaña de alguien que quiere influir en el Madrid, y yo me presenté hace 26 años con el único fin de que los socios sean los dueños del Madrid", concluyó.