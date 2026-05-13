Florentino Pérez: "Yo, de meterme con los periodistas también tengo la obligación"

"Yo de meterme con los periodistas también tengo la obligación. Tengo que defender a los dueños del Madrid. Hay que señalar los que son reiteradamente enemigos del Real Madrid. Desde el punto económico, deportivo y social somos líderes en todo", explicó, en una entrevista en LaSexta junto a Josep Pedrerol.

Comentó las reacciones que despertó su intervención del martes en rueda de prensa: "Yo me quedo a gusto casi siempre. Estoy un poco impresionado de la situación, de una desproporción de críticas que no se corresponden con la realidad. No recibo más que mensajes de felicitación".

"El de ayer es un Florentino herido porque hay periodistas dedicados exclusivamente a decir que el Madrid es un caos. Lo primero que hay que decir a los periodistas es que digan la verdad. Ayer vimos a un Florentino enfadado con la manipulación de algunos medios de comunicación. Un Florentino harto de esa desestabilización. Es la imagen de una persona que está harta ya de oír estas cosas. Y se lo digo a ellos, a los periodistas", añadió.

El presidente también hizo referencia a las acusaciones de machismo: "Esa niña ha escrito y nos ha dicho que me conoce de hace años y lo ha explicado en las televisiones. Me conoce todo el mundo. La pobre estaba levantando la mano y el que daba la palabra no se la daba. ¿Ahora 'esta niña' es despectivo? Se saca todo de madre, y los malos no cejan. Yo veía que los que estaban escribiendo eran periodistas deportivos, y ella no es periodista deportiva".

Además, ahondó en las críticas a algunos periodistas: "Me duelen todos los bulos, los personales y los del club, que tiene una salud económica, social y deportiva enorme. Las Copas de Europa no hay nadie que haya conseguido más. Hemos ganado seis en diez años, pero eso parece ser que para algunos es insuficiente. Es una campaña organizada por algunos periodistas".

"Es una campaña orquestada, conozco a los periodistas que están. Porque yo no hago entrevistas. Yo heredé este club en una época donde mandaba un periodista, que no puedo decir su nombre, y quieren influir en el Madrid. Yo no hablo con los periodistas porque estoy muy ocupado, porque tengo una empresa muy grande, porque creo que no es bueno hacer entrevistas", continuó.

Repitió su defensa de los socios: "Ellos quieren influir en el Madrid, y conmigo no van a influir, desde el año 2000 no han influido. Me llevo bien con todos, excepto a los que quieren volver al pasado con bulos. Hay gente que quiere que los socios no manden. Hay algunos Ultra Sur que actúan clandestinamente, pero que no van a estar. Si ellos se juntan con organizaciones mafiosas que venden abonos en reventa, saben a lo que se arriesgan".

"Será que son de otros equipos, yo lo que pido es que no sé por qué tienen esa animadversión contra el Madrid. Yo estoy todos los días en mi oficina. Yo no hago entrevistas, no voy a conferencias, tengo una vida muy reservada. Lo que estamos haciendo lo explica el club", terminó.