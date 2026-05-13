Juicio en el Bernabéu

El fútbol, por primera vez en mucho tiempo, pasará a un segundo plano en el estadio del Real Madrid. Los últimos acontecimientos, casi uno detrás de otro, colocarán el foco en la grada, que someterá a juicio a un equipo que perdió definitivamente el título de Liga, el único que podía rescatar matemáticamente, después de perder 2-0 frente al Barcelona la pasada jornada.

El conjunto azulgrana también fue el verdugo del Real Madrid en la final de la Supercopa de España, mientras que el Albacete acabó con los hombres de Álvaro Arbeloa en octavos de final de la Copa del Rey y el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El saldo final, una vitrina vacía por segundo curso seguido.

Ahora, al Real Madrid le quedan tres partidos en su camino por el desierto. Oviedo será el primero y después llegarán el Sevilla y el Athletic. Y el público será quien dicte sentencia al año de su plantilla y dirigentes.

El primer escrutinio, será sobre los jugadores. Hay muchos nombres sobre la mesa. Uno de ellos, estará en el césped. Es Tchouaméni, uno de los protagonistas del enfrentamiento que tuvo con Valverde, que acabó con el urguayo en un hospital y fuera de los terrenos de juego quince días tras ser diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico.

También se evaluará a Kylian Mbappé, que podría disfrutar de minutos después de perderse dos partidos por una lesión muscular. Volverá a la convocatoria después de protagonizar un par de polémicas por viajar lesionado a París y a Cerdeña y por salir riéndose en el coche de Valdebabas tras el caso Tchouaméni-Valverde.

Y por supuesto, al resto de jugadores, que no han conseguido evitar otra temporada sin títulos. Será duda Dean Huijsen, recientemente recuperado de una gripe, y no podrán jugar por lesión Rodrygo, Güler, Militao y Mendy. Y, en el capítulo de regresos, aparte de Mbappé, podría volver Carvajal, ya recuperado de un golpe en un dedo de un pie y con minutos posibles con aroma a despedida.

El palco será el otro foco de escrutinio. Florentino Pérez aseguró, en su ya histórica rueda de prensa, que convocará elecciones, que no dimitirá y que sus decisiones llegan para proteger a los socios de sectores como la prensa, candidatos en la sombra y ultras que orbitan por el Bernabéu. El público del Bernabéu podría ser el primer termómetro que evalue al presidente blanco.

Y enfrente del Real Madrid estará el Oviedo, colista y ya descendido, que buscará dar una alegría para su afición en su visita al Real Madrid 25 años después de su último encuentro en el Santiago Bernabéu.

Hay que retrotraerse hasta mediados de enero de 2001 para recordar el último Real Madrid-Real Oviedo, cuando los merengues golearon a los azules por 4-0 con goles de Figo, Morientes, Munitis y McManaman.

El equipo carbayón descendió aquella temporada y no se volvió a enfrentar al Madrid hasta este presente curso. A pesar de que el descenso ya es una realidad, se esperan cerca de dos millares de aficionados oviedistas en las gradas de un Santiago Bernabéu, que podría presentar una de las entradas más flojas de la temporada.

Para este encuentro, el antepenúltimo del curso azul, Guillermo Almada cuenta con las bajas por sanción de Kwasi Sibo y Javi López y los lesionados Leander Dendoncker y Ovie Ejaria, que se vuelve a perder otro encuentro.Rahim en el lateral izquierdo y Fonseca en el centro del campo serán los sustitutos de los sancionados.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran García; Bellingham, Tchouaméni, Thiago; Brahim, Gonzalo y Vinícius.

Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Costas, Rahim; Colombatto, Fonseca; Ilyas Chaira, Reina, Thiago Fernández; y Fede Viñas.

Árbitro: pendiente de designación.