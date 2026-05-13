La Premier League estudiará cómo atajar los agarrones en los saques de córner

El responsable del PGMOL confirmó que se estudiarán medidas para evitar que se repitan estas situaciones después de lo ocurrido en el West Ham United-Arsenal del domingo, en el que se anuló el empate de los 'Hammers' en el tiempo de prolongación por un agarrón de Pablo a David Raya.

"Estamos en conversaciones constantes con los clubes, con los grupos de aficionados y con otros entes sobre qué tipo de partidos quieren ver y cómo quieren que los arbitremos. Esta temporada ha sido única por el número de contactos en el área de penalti, lo que crea más dificultades para los árbitros", aseveró.

Webb indicó que a final de temporada se reanudarán estas conversaciones y que hay que identificar las acciones que tienen un impacto en el juego.

"Hemos pitado más penaltis por agarrones que el año pasado, pero también se nos han escapado algunos", añadió el exárbitro.

Además, el propio Webb confirmó que el VAR hizo bien en intervenir y anular el gol de Callum Wilson que hubiese significado el empate contra el Arsenal y que hubiera complicado las opciones de los 'Gunners' de ganar la Premier League.