Lukaku pacta con el Nápoles regresar a Bélgica para preparar el Mundial, según prensa

El máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos, que este miércoles cumple 33 años, seguirá un programa de trabajo individual y específico, probablemente en el centro federativo de la localidad belga de Tubize, con el objetivo de recuperar la forma física después de una temporada marcada por las lesiones y la falta de continuidad.

La decisión llega tras varias semanas de incertidumbre sobre el futuro inmediato del atacante, cuya relación con el club transalpino que entrena Antonio Conte se tensó en los últimos meses por la gestión de su recuperación.

Medios italianos y belgas señalaron recientemente discrepancias entre el entorno del jugador y el Nápoles sobre el lugar y la supervisión de su rehabilitación, después de que el futbolista alegara molestias en los isquiotibiales y la cadera para no viajar con Bélgica a unos amistosos mundialistas y permaneciera en su país para tratarse.

Lukaku ya había sufrido durante la pretemporada una lesión en el muslo izquierdo que le dejó varios meses fuera y apenas ha podido participar esta campaña: suma siete partidos oficiales con el Nápoles y un gol mientras que en el curso anterior, su primero en la ciudad del sur de Italia, marcó 14 tantos.

El internacional belga llegó al Nápoles el 29 de agosto de 2024 procedente del Chelsea, en una operación estimada entonces por medios británicos en unos 30 millones de euros, y firmó hasta junio de 2027.

El fichaje le reunió con Conte, con quien ya había rendido a alto nivel en el Inter de Milán y, un año después, llegó al club italiano procedente del Manchester City su compañero en la selección Kevin de Bruyne, quien también ha firmado una temporada marcada por las lesiones.

Bélgica disputará el Mundial de 2026 en el grupo G, junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Si entra en la lista final de Rudi Garcia, Lukaku afrontará su cuarto Mundial, tras haber participado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.