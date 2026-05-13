McDonald's entra en el mercado de los estadios de EE.UU. con el McDonald's Park de Chicago

"McDonald's y el Chicago Fire Football Club anunciaron hoy una histórica asociación de derechos de nombre que permitirá la apertura del nuevo estadio financiado con fondos privados del club de la Major League Soccer, llamado McDonald's Park, con un valor de 750 millones de dólares", informó el Fire.

Ubicado en The 78, una ubicación de primer nivel junto al río en el corazón de Chicago, McDonald's Park será un destino deportivo y de entretenimiento de primera categoría, destacó el equipo.

"En su primera asociación de derechos de nombre para un importante estadio profesional en EE.UU., McDonald's desempeñará un papel activo en la configuración de la experiencia en McDonald's Park: desde el diseño de un restaurante insignia hasta la capacidad de dar vida a la marca McDonald's a través de experiencias para los aficionados, elementos creativos y momentos dentro del partido, reuniendo el deporte, comida, cultura y comunidad de una manera que refleja Chicago y se extiende mucho más allá de los días de partido", se lee en el comunicado.

Como parte de la colaboración, McDonald's tendrá un restaurante emblemático permanente en el nuevo estadio, que debería inaugurarse en 2028.

"Juntos, estamos creando algo más que un estadio. Estamos construyendo un lugar que transmite alegría, une a la comunidad, genera impacto y está diseñado para servir a las generaciones venideras", dijo Chris Kempczinski, presidente y CEO de McDonald's.