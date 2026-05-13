Riquelme: "Cumplo con todos los requisitos económicos y de antigüedad para presentarme"

"He de dejar claro, para evitar insinuaciones que desvíen el objetivo último de esta propuesta de diálogo y unidad, que cumplo con todos los requisitos económicos y de antigüedad para presentar una candidatura", señaló Riquelme en una carta hecha pública por el diario Marca.

En este sentido, Enrique Riquelme, presidente ejecutivo del Grupo Cox y que firma la misiva en su condición de socio número 43.858 del Real Madrid, afirmó que cuenta con la "capacidad económica y experiencia financiera" que requiere una entidad como el conjunto blanco.

No obstante, el empresario insistió, ante la posibilidad "de una convocatoria inminente y veloz" de unas elecciones a la presidencia del club, en la necesidad de abrir un diálogo para acordar un proceso electoral "más amplio" que "permita y fomente la participación real de los socios".

"Por la trascendencia histórica del momento que vive nuestro club, creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión", indicó Riquelme.

"Nuestro club", continuó el empresario alicantino en su misiva, "tras casi veinte años sin un proceso electoral participativo donde se convoca a los socios a construir juntos el Real Madrid, mantiene unos plazos reglados que no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas".

Una circunstancia que llevó a Riquelme a pedir la ampliación de los plazos del proceso electoral para que los socios "repartidos por toda España y en el extranjero" tengan "tiempo para dialogar" sobre "cómo preservar los valores que han hecho eterno a este club".

Motivos por los que el empresario mostró su "plena disposición" para "dialogar conjuntamente en los próximos días y acordar un proceso más amplio que permita y fomente la participación real de los socios y madridistas en su futuro".

"Un proceso acordado para esta convocatoria que permita asegurar otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza para el Real Madrid y evitemos llevar al madridismo a un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna", concluyó Riquelme.