Rodrigo Mendoza, baja hasta final de temporada por una lesión muscular

Madrid, 13 may (EFE).- Rodrigo Mendoza, centrocampista del Atlético de Madrid, es baja hasta el final de la temporada, en los dos partidos que le restan al conjunto rojiblanco, por una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha, sufrida en el minuto 19 del encuentro de este martes contra Osasuna en El Sadar, con victoria de su equipo por 1-2.