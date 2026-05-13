Rodrigo Mendoza, baja hasta final de temporada por una lesión muscular

“Esta mañana, los servicios médicos le han realizado unas pruebas que han confirmado el alcance de su lesión. El centrocampista murciano recibirá tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio”, explicó el parte médico del club, que no especifica periodo de recuperación, aunque estas dolencias requieren como mínimo dos semanas, dependiendo de la extensión de la rotura muscular.
Mendoza no podrá jugar este domingo contra el Girona ni el domingo siguiente ante el Villarreal en la última jornada de LaLiga EA Sports.
El futbolista se suma a la larga lista de lesionados que tiene el Atlético en este momento: los defensas José María Giménez y Nahuel Molina, los centrocampistas Pablo Barrios y Johnny Cardoso; los extremos Giuliano Simeone y Nico González y el delantero Julián Alvarez.
Además, Marcos Llorente cumplirá un partido de sanción este domingo ante el Girona, aunque Diego Simeone, a la vez, recuperará a Álex Baena, suspendido ante Osasuna por ciclo de cinco tarjetas amarillas.